Tramvia nuova fase dei lavori in lungarno Colombo | cambia ancora la viabilità

La città si prepara a un nuovo capitolo della mobilità urbana: la tramvia per Bagno a Ripoli avanza, ma porta con sé cambiamenti significativi alla viabilità. Con l'inizio della nuova fase dei lavori su Lungarno Colombo, i residenti e i pendolari devono adattarsi alle modifiche in corso. Rimanete aggiornati per scoprire come queste variazioni influenzeranno il vostro tragitto quotidiano e quali alternative sono disponibili.

Procedono i cantieri della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. È scattata una nuova fase dei lavori su lungarno Colombo, con le operazioni preliminari allo spostamento del cantiere sulla carreggiata lato fiume. Dmani, venerdì 6 giugno, è in programma la modifica della viabilità delle due. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tramvia, nuova fase dei lavori in lungarno Colombo: cambia ancora la viabilità

Altre letture consigliate

Tramvia Firenze, nuova fase di lavori in lungarno Colombo - Firenze si trasforma! Con l’avvio della nuova fase dei lavori per la linea tramviaria verso Bagno a Ripoli, il lungarno Colombo si prepara a una metamorfosi che promette di rivoluzionare la mobilità cittadina.

Segui queste discussioni su X

#Roma accelera sulla #mobilitàsostenibile: ok della Sovrintendenza al viadotto Sorbona sulla nuova tramvia Tutti i dettagli: https://odisseaquotidiana.com/2025/05/ok-sovrintendenza-capitolina-tramvia-termini-tor-vergata.html… #OdisseaQuotidiana Partecipa alla discussione

La nuova #tram passerà da uno dei nodi più importanti della città: la stazione Tiburtina. Mobilità sempre più intermodale. https://odisseaquotidiana.com/2025/05/acquisizione-aree-tramvia-tiburtina.html… #OdisseaQuotidiana #Roma Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tramvia, nuova fase dei lavori in Piazza San Marco