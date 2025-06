Tramontone Mare al centro del confronto politico | Bitetti e Tacente firmano un patto per il rilancio della zona

Il futuro di Tramontone Mare si fa strada nell’agenda politica cittadina: Piero Bitetti e Francesco Tacente, i candidati sindaci al ballottaggio, hanno unito le forze firmando il “Patto per Tramontone Mare”. Un impegno concreto volto a rilanciare una zona spesso trascurata, con interventi mirati e tempi certi per migliorarne vivibilità e sicurezza. Ora, il destino di questa area strategica dipende da scelte decisive e da una visione condivisa.

