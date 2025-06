Tramonti di corsa a San Donato in Collina

Preparatevi a vivere un'esperienza unica al tramonto di San Donato in Collina, dove l’energia e la passione per la corsa si incontrano in una manifestazione innovativa. Giovedì 5 giugno 2025, il gruppo Zero Positivo di Rignano lancia la sua prima edizione di Tramonti di Corsa, un’occasione perfetta per runners e appassionati di condividere emozioni e sfide in un’atmosfera suggestiva. Scopri di più e unisci la tua passione a questa nuova avventura!

Firenze, 5 giugno 2025 – Giovedì 5 giugno debutta a San Donato in Collina l’edizione numero zero di una nuova iniziativa podistica promossa dal gruppo Zero Positivo di Rignano, già organizzatore della "Rignano Run" di settembre. La manifestazione, una corsa non competitiva di 8 chilometri, si svolgerà al tramonto e premierà il primo uomo, la prima donna al traguardo e la società più numerosa. L’evento è organizzato dalla ASD Zero Positivo con il patrocinio del Comune di San Donato in Collina, sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, e con il supporto della Croce Rossa locale e del Circolo SMS. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramonti di corsa a San Donato in Collina

