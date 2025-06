Trailers FilmFest | annunciata la nuova direzione artistica

Trailers FilmFest si prepara a stupire ancora una volta con una nuova direzione artistica che promette innovazione e freschezza. Dal 19 al 21 novembre a Roma, l’evento celebra il mondo della promozione cinematografica, offrendo una panoramica completa di trailer, spot e contenuti creativi. La XXIII edizione si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e marketing, pronto a stupire e ispirare.

Si terrà a Roma, dal 19 al 21 novembre, la XXIII edizione del Trailers FilmFest, l’unico evento italiano che celebra, premia e condivide il mondo e le dinamiche della promozione cinematografica. Trailer, manifesto, spot, campagna promozionale, contenuti dei creator: nel corso degli anni il lancio di un film si è arricchito di elementi, e di pari passo è andato il festival, fondato da Stefania Bianchi e Orlando Costa e diretto per ventidue edizioni dalla stessa Bianchi, che ha deciso passare il testimone affidando la direzione artistica a Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

