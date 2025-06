Tragico schianto sull’Appia a Latina è Federica Testa la donna travolta e uccisa da un camion

Una tragedia scuote Latina: Federica Testa, 36 anni, perde la vita in un drammatico incidente sull’Appia, travolta da un camion. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, mentre la sorella lotta tra la vita e la morte. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e quanto sia importante la sicurezza sulle strade. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragica vicenda.

Si chiamava Federica Testa e aveva 36 anni: è morta questa mattina nel tragico incidente in via Appia a Latina. Rimasta gravemente ferita la sorella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Tragico Appia Latina Federica

Tragico incidente lungo l’Appia: una donna perde la vita, gravemente ferita la sorella - Un grave incidente sulla strada Appia scuote la comunità: una donna ha perso la vita e la sorella è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale tra un autocarro e una vettura.

Tragico schianto sull’Appia a Latina, è Federica Testa la donna travolta e uccisa da un camion - Si chiamava Federica Testa e aveva 36 anni: è morta questa mattina nel tragico incidente in via Appia a Latina. Rimasta gravemente ferita la sorella. È Federica Testa la donna che ha perso la vita nel ... Segnala fanpage.it

Latina, tragedia sulla via Appia: muore Federica Testa, madre di due bambini - Federica Testa morta a 36 anni in un incidente sulla via Appia a Latina. Lascia due bambini. Il Comune di Maenza proclama il lutto cittadino ... 41esimoparallelo.it scrive

Scontro tra auto e camion sull'Appia a Borgo Faiti: muore una donna, grave la sorella - Tragedia questa mattina a Borgo Faiti dove in uno schianto sull'Appia, al km 73 della strada statale, a metà fra il Borgo e l'incrocio con la 156, nel comune di Latina, ... Come scrive msn.com

Funerali giovane famiglia Fondi