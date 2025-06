Tragico incidente sull' Appia tra un' auto e un camion | muore una donna

Una tragedia ha sconvolto questa mattina l'Appia, nel territorio di Latina, quando un incidente tra un'auto e un camion ha causato la morte di una donna. La vittima, alla guida dell’auto, ha perso la vita nello scontro avvenuto all’altezza del chilometro 73 a Borgo Faiti. Un episodio che colpisce profondamente la comunità , ricordando quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale e urgente.

Un incidente mortale si è verificato questa mattina, giovedì 5 giugno, lungo l'Appia, nel territorio di Latina, a Borgo Faiti. A scontrarsi, all'altezza del chilometro 73, un'auto e un camion. Una donna ha perso la vita. La vittima, da quanto si apprende, era alla guida delle vettura e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Tragico incidente sull'Appia tra un'auto e un camion: muore una donna

