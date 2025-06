Tragico incidente lungo l’Appia | una donna perde la vita gravemente ferita la sorella

Un grave incidente sulla strada Appia scuote la comunità: una donna ha perso la vita e la sorella è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale tra un autocarro e una vettura. La tragedia si è consumata questa mattina, vicino a Borgo Faiti, lasciando un segno profondo nel cuore di tutti. Per conoscere aggiornamenti e storie di speranza, ABBONATI A DAYITALIANEWS.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina, poco dopo le 10:00, sulla Strada Statale Appia, nei pressi del chilometro 73, vicino al centro abitato di Borgo Faiti. Un autocarro e una vettura si sono scontrati frontalmente, provocando la morte della conducente dell’auto, mentre la sua sorella, passeggera, è rimasta gravemente ferita. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli stavano percorrendo la SS Appia in direzioni opposte quando, per ragioni ancora da accertare, il camion, diretto verso sud, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la vettura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente lungo l’Appia: una donna perde la vita, gravemente ferita la sorella

