Tragedia nel ciclismo è morto Mustafa Ayyorkun | si era fratturato il collo durante il Tour of Iran

Il mondo del ciclismo piange la tragica perdita di Mustafa Ayyorkun, giovane promessa turca di 21 anni, deceduto dopo una terribile caduta durante il Tour of Iran. La sua morte, avvenuta in ospedale nonostante i segnali di miglioramento, ha suscitato un’ondata di dolore e commozione tra appassionati e professionisti. Una storia che ci ricorda quanto lo sport possa essere fragile e imprevedibile. Continua a leggere.

Il mondo del ciclismo è on lutto per la drammatica scomparsa di Mustafa Ayyorkun, ciclista turco di soli 21 anni deceduto in ospedale a seguito di una brutta caduta. Aveva subito la frattura delle vertebre cervicali ma le sue condizioni sembravano in miglioramento. "La notizia della sua morte ci ha profondamente scioccato" ha scritto la Federciclismo turca confermando la tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it