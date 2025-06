Tragedia in Questura | Riccardo Zappone muore il taser non è la causa

Una tragica vicenda scuote Pescara: Riccardo Zappone, il giovane deceduto dopo un arresto, non è stato ucciso dal taser, come inizialmente si temeva. L’autopsia rivela che la causa della morte è stata una grave emorragia toracica, spostando l’attenzione sui responsabili di questa drammatica giornata. La verità si fa strada, ma resta ancora molto da chiarire su quanto avvenuto in quella drammatica occasione.

Pescara - L'autopsia esclude il taser come causa del decesso di Riccardo Zappone, deceduto dopo un arresto a Pescara; tre persone sono attualmente indagate. La morte di Riccardo Zappone, trentenne di San Giovanni Teatino, avvenuta il 3 giugno scorso all'interno della Questura di Pescara, è stata causata da una "sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso", secondo quanto emerso dall'autopsia eseguita dal medico legale Cristian D'Ovidio. La Procura ha precisato che l'uso del taser da parte degli agenti non ha avuto alcun ruolo determinante nel decesso. Zappone era stato arrestato in seguito a una violenta lite avvenuta in un'officina meccanica situata in strada comunale Piana. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia in Questura: Riccardo Zappone muore, il taser non è la causa

In questa notizia si parla di: Riccardo Zappone Questura Taser

Pescara, Riccardo Zappone, 30 anni, morto dopo l’uso del taser. Quanto è sicuro l’uso di armi «a impulsi elettrici»? - A Pescara, la tragica morte di Riccardo Zappone, 30 anni, dopo l'uso del taser da parte della polizia, riaccende il dibattito sulla sicurezza delle armi a impulsi elettrici.

Riccardo Zappone, un ragazzo di 30 anni, da tempo in cura presso il centro di salute mentale di Pescara, è stato stroncato da un infarto, poco dopo essere stato fermato con una scarica di taser e portato in questura. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è Partecipa alla discussione

Riccardo Zappone: il ragazzo colpito col taser dalla polizia è morto dopo un malore in questura. Aveva opposto resistenza. Dobbiamo mandare via questo governo fascista che ha messo dei veri nazi nei posti di commando che stanno applicano la pena di mo Partecipa alla discussione

Tragedia in Questura: Riccardo Zappone muore, il taser non è la causa - Cronaca Pescara - 05/06/2025 17:57 - L'autopsia esclude il taser come causa del decesso di Riccardo Zappone, deceduto dopo un arresto a Pescara; tre persone sono attualmente ... Come scrive abruzzo24ore.tv

Riccardo, morto dopo il taser a Pescara. I genitori: “Era necessario usarlo? Si fidava della polizia” - La madre di Riccardo Zappone, morto a Pescara dopo essere stato colpito dal taser dalla polizia: "Non è un giocattolo ... Si legge su fanpage.it

Riccardo Zappone morto a Pescara, assolto il taser: "Sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso" - Riccardo Zappone è morto in questura a Pescara dopo essere stato colpito con il taser, accertate le cause della morte che escludono il legame con l'arma ... Da virgilio.it