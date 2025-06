Tragedia durante i festeggiamenti a fine partita | morti e feriti nella calca

trasformata in una scena di terrore, quando la pressione e la confusione hanno causato una calca incontrollabile. Questa tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale garantire la sicurezza durante eventi pubblici, affinch√© momenti di gioia non si trasformino in dramma. √ą un monito che ci invita a riflettere sulle misure preventive da adottare per proteggere vite umane e preservare la magia dello sport.

Quella che doveva essere una serata di giubilo si è trasformata in una tragedia. Almeno undici persone hanno perso la vita e numerose altre sono rimaste ferite in seguito a una calca mortale avvenuta nei pressi di uno stadio, durante i festeggiamenti per la vittoria di una squadra locale in un importante torneo. La folla, accorsa in massa per celebrare il trionfo, si è trovata improvvisamente travolta dal panico e dalla confusione, trasformando l'entusiasmo collettivo in caos e disperazione. Dramma allo stadio dopo la partita a Bangalore.

