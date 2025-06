Tragedia a Fregene scivola sugli scogli mentre è a pesca | morto Daniel Dolcetti aveva 41 anni

Una tragica fatalità scuote il litorale romano: Daniel Dolcetti, 41 anni, perde la vita scivolando sugli scogli mentre era intento a pescare a Fregene. Un incidente che ha colpito profondamente tutta la comunità, lasciando un vuoto incolmabile. La sua passione per la pesca e la bellezza del mare si sono spezzate in un attimo. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda.

Terribile incidente sul litorale romano, morto il 41enne Daniel Dolcetti mentre si trovava a pesca dopo essere scivolato sugli scogli.

