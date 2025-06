Tragedia a Fregene pescatore cade sulla scogliera e muore

Una tranquilla mattina di pesca si è trasformata in una tragedia a Fregene, quando un pescatore romano di 37 anni è caduto dalla scogliera perdendo la vita. L’incidente si è verificato intorno alle 8, lasciando la comunità sgomenta di fronte a una perdita improvvisa e drammatica. Mentre i soccorsi sono subito intervenuti, il dolore e il cordoglio si sono diffusi tra amici e familiari, sconvolti da questa tragica fatalità.

Fiumicino, 5 giugno 2025 – Era uscito di mattina presto per andare a pesca. Aveva lasciato l’auto sul lungomare davanti a uno stabilimento di Fregene e si era recato sulla scogliera. Poi l’incidente fatale: un romano di circa 37 anni ha perso tragicamente la vita. L’allarme è stato lanciato alle ore 8 circa di questa mattina. A ritrovarlo è stato un suo amico c he ha chiamato immediatamente i soccorsi. Nel mentre è intervenuto anche un assistente bagnante. Sono state eseguite le prime manovre di rianimazione, ma senza risultato: il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it