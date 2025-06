Traffico Roma del 05-06-2025 ore 20 | 30

Ben trovati a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma! La serata del 5 giugno 2025 si presenta con un traffico in leggero miglioramento, anche se rimangono alcuni rallentamenti lungo le principali arterie della città. Traffico intenso tra Tor di Quinto e Nomentana, e ancora code sulla carta esterna tra Roma Fiumicino e La Romanina. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per muovervi senza stress.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto buonasera in diminuzione del traffico lungo la tangenziale permangono Tuttavia rallentamenti tra le uscite di Tor di Quinto e la Nomentana verso San Giovanni MP3 al largo Lanciani e le Salaria direzione Stadio Olimpico anche sul Raccordo Anulare il traffico sta lentamente tornando alla normalità ma anche qui troviamo ancora e rallentamenti sulla carta esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina ancora coda invece sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo è via di Acilia mi ricordo inoltre che fino al 31 luglio in orario notturno sono in programma interventi di rifacimento del manto stradale in viale di Tor di Quinto dal sottopasso di via Flaminia a piazzale di Ponte Milvio il cantiere è vivo nella fascia oraria 216 Quando nella tratta interessata dai lavori sarà in vigore il divieto di transito si lavora di notte anche nel Sotto via Acqua Acetosa scienze chiuso dalle 22 alle 6 in direzione di via di Decima dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-06-2025 ore 20:30

