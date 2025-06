Traffico Roma del 05-06-2025 ore 19 | 30

Ben trovati ascoltatori, ecco il consueto aggiornamento sul traffico a Roma alle 19:30 del 5 giugno 2025. Mentre si registra un miglioramento generale, alcune zone come la tangenziale tra Tor di Quinto e Nomentana, e il Raccordo Anulare tra Roma Fiumicino e La Romanina, presentano ancora rallentamenti. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli sulla viabilità.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto buonasera in diminuzione del traffico lungo la tangenziale permangono Tuttavia rallentamenti tra le uscite di Tor di Quinto e la Nomentana verso San Giovanni MP3 al largo Lanciani e le Salaria direzione Stadio Olimpico anche sul Raccordo Anulare il traffico sta lentamente tornando alla normalità ma anche qui troviamo ancora e rallentamenti sulla carta esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina ancora coda invece sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo è via di Acilia mi ricordo inoltre che fino al 31 luglio in orario notturno sono in programma interventi di rifacimento del manto stradale in viale di Tor di Quinto dal sottopasso di via Flaminia a piazzale di Ponte Milvio il cantiere è vivo nella fascia oraria 216 Quando nella tratta interessata dai lavori sarà in vigore il divieto di transito si lavora di notte anche nel Sotto via Acqua Acetosa scienze chiuso dalle 22 alle 6 in direzione di via di Decima dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma.