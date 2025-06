Traffico Roma del 05-06-2025 ore 18 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luceverde Roma. Questa sera, alle 18:30, il traffico nella Capitale si presenta particolarmente intenso a causa di lavori e incidenti che causano code e rallentamenti su diverse direttrici. Tra le principali criticità: la tangenziale tra corso di Francia e Nomentana, il raccordo anulare in centro e tra Cassia bis e Salaria. Restate con noi per aggiornamenti dettagliati e consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto Buonasera traffico intenso e lavori provocano code lungo la tangenziale nelle due direzioni Esattamente tra il corso di Francia e la Nomentana verso San Giovanni è tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico in centro sul Raccordo Anulare si rallenta per traffico e piccoli incidenti in carreggiata interna tra le uscite Pisana e Casal del Marmo a seguire Poi tra la Cassia bis e la Salaria è ancora tra la Nomentana e la Prenestina code a tratti anche sulla carreggiata esterna tra e la Roma Fiumicino e La Romanina lunga e in uscita da Roma sulla via Salaria per incidente tra lo svincolo autostradale di Settebagni e Monterotondo Scalo mi ricordo che fino al 31 luglio in orario notturno sono programma interventi di rifacimento del manto stradale su Viale di Tor di Quinto dal sottopasso di via Flaminia fino a piazzale di Ponte Milvio il cantiere sarà attivo durante la notte e tra le 21 e 6 Quando nella tratta interessata dai lavori sarà in vigore il divieto di transito si lavora di notte anche nel Sotto via Acqua Acetosa Ostiense Cristoforo Colombo chiuso dalle 22 alle 6 in direzione Laurentina via di Decima da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

