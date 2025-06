Traffico Roma del 05-06-2025 ore 16 | 30

Se state pianificando il vostro viaggio a Roma il 5 giugno 2025 alle ore 16:30, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico. La rete di info mobilità di Roma segnala rallentamenti e code a tratti sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare tra La Romanina e Fiumicino, così come sulla interna tra La Rustica e Tuscolana. Preparatevi a possibili ritardi e considerate percorsi alternativi per arrivare puntuali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per traffico rallentamenti e code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare 3 la Roma Fiumicino e La Romanina e per lo stesso motivo si rallenta con code a tratti anche sulla carreggiata interna tra La Rustica e Tuscolana sempre l'interna troviamo poi code anche tra le uscite Trionfale e Salaria code per lavori anche in tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria San Giovanni fino al 31 luglio in orario notturno sono in programma interventi di rifacimento del manto stradale in viale di Tor di Quinto dal sottopasso di via Flaminia a piazzale di Ponte Milvio il cantiere sarà attivo nella fascia oraria che va dalle 21 alle 6 del mattino nella tratta interessata dei lavori sarà quindi in vigore il divieto di transito ma si lavora di notte anche nel suo via Acqua Acetosa Ostiense Cristoforo Colombo chiuso dalle 22 alle 6 in direzione Laurentina via di Decima per il trasporto pubblico Sara deviata la linea 788 sia in direzione del capolinea Brunetti sia in direzione del capolinea agricoltura