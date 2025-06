Traffico Roma del 05-06-2025 ore 14 | 30

Se vi trovate a Roma il 5 giugno 2025 alle 14:30, preparatevi a qualche inconveniente sulla viabilità. La città, attraverso Infomobilità, segnala chiusure temporanee e deviazioni a causa di un incendio in via Trionfale, tra Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e la rampa di Monte Mario, oltre a altre limitazioni su Viale Irpinia e via di Val Cannuta. Rimanere aggiornati è fondamentale per muoversi senza stress: ecco cosa sapere.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Trionfale prosegue chiusura tra Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e la rampa di Monte Mario per l'incendio divampato questa mattina e subito circoscritto dai Vigili del Fuoco chiusura in corso anche su Viale Irpinia tra Largo Irpinia viale Telese per una ballamento in via di Val Cannuta manifestazione è temporanea chiusura della strada tra via Bettiol e via Luca Passi infine e prosegue la chiusura in via Cesare Baronio per una cantiere sulla rete del gas in arrivo da via Appia Nuova è vietata la svolta su via Cesare Baronio il traffico prosegue verso viale Furio Camillo