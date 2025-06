Traffico Roma del 05-06-2025 ore 11 | 30

Se ti trovi a Roma il 5 giugno 2025 alle 11:30, preparati a un quadro di traffico intenso e rallentamenti in diverse zone della città. La mobilità si presenta complessa tra Fonte Nuova, Poggio Fiorito, la tangenziale, e le uscite per Conca d'Oro e via Salaria, mentre manifestazioni e chiusure temporanee complicano ulteriormente la viabilità. Rimani aggiornato con i bollettini di Roma Infomobilità e pianifica il tuo percorso in anticipo.

in via Nomentana traffico rallentato tra Fonte Nuova e Poggio Fiorito rallentamenti anche sulla tangenziale e tra le uscite per Conca d'Oro via Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi in Viale Irpinia per una ballamento è chiuso da questa mattina è tratto di strada tra Largo Irpinia viale Telese manifestazione in via di Valcannuta la strada è chiusa tra via Bettiol e via Luca Passi sulla Colombo traffico rallentato tra la Pontina è piazzale venticinque marzo 1957 in direzione Eur infine sulla litoranea rallentamenti per un incidente su via del Lido di Castel Porziano