Traffico Roma del 05-06-2025 ore 08 | 30

Se viaggiate questa mattina a Roma, preparatevi a qualche rallentamento: traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e via Tiburtina, oltre a congestioni tra Casilina e Salari. La situazione si estende anche all'esterno, tra Salaria e Cassia, e sul tratto urbano della Roma L'Aquila, con code tra Tor Cervara e altri punti strategici. Rimanete aggiornati per affrontare al meglio la giornata.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire tra Casilina e si rallenta anche in esterna tra salari e Cassia praticato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Mentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra via Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo via dei due punti verso il centro cittĂ stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale trafficata alla Roma Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio code anche sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.