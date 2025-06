Traffico Roma del 05-06-2025 ore 07 | 30

Buongiorno Roma! Alle ore 07:30 di oggi, il traffico nella capitale si presenta intenso e congestionato in diverse zone strategiche. La carreggiata interna del raccordo è rallentata tra Casilina e doppia trafficata, mentre l’area urbana tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est registra code significative. Anche via Nomentana, via dei Campi Sportivi e la via Flaminia mostrano rallentamenti, segnalando un traffico molto sostenuto. Restate aggiornati per pianificare al meglio il vostro percorso.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della Roma la che la Concordia tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code raccordo via dei Due Ponti verso il centro cittĂ analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale in Prati questa mattina per le celebrazioni in occasione del Duecento Undicesimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri è in programma per 8:30 il trasferimento a piedi della bandiera di guerra dell'arma dalla caserma De Tommaso in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a piazza Risorgimento e ritorno il corteo sfilerĂ lungo viale delle Milizie via Barletta via Ottaviano e viale Giulio Cesare previste modifiche per 12 linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

