Traffico Lazio del 05-06-2025 ore 17 | 30

Benvenuti all'aggiornamento sul traffico del Lazio alle ore 17:30 del 5 giugno 2025. La situazione presenta alcuni rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, tra cui il raccordo anulare e la tangenziale, a causa di lavori e traffico intenso. Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio. Continuiamo a monitorare la situazione per garantirvi un tragitto più sereno.

luce verde Lazio bentrovate questo nuovo aggiornamento per traffico si rallenta con code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Romanina lo stesso motivo troviamo code sulla carreggiata interna tra La Rustica e la Tuscolana è sempre interna si rallenta tra le uscite Trionfale e Salaria code per lavori poi in tangenziale Tra le uscite di Corso di Francia e Nomentana direzione San Giovanni ci sposiamo in provincia di Frosinone dove resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce sorattino Cassino tra inferiore e Atina superiore In entrambe le direzioni la riapertura è prevista per il prossimo 23 giugno le deviazioni Al momento sono sulla strada provinciale 259 ed infine Vi ricordo che questa notte sulla A12 Roma Civitavecchia resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Cerveteri e Santa Severa direzione Civitavecchia da Massimo veschi Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-06-2025 ore 17:30

