Traffico Lazio del 05-06-2025 ore 09 | 30

Buongiorno dal team di Luceverde Lazio. Alle 09:30 del 05/06/2025, il traffico nella regione laziale si presenta nel complesso scorrevole, con alcune criticità come la chiusura temporanea sulla Tuscolana e la deviazione su via di Casal Morena. La situazione sulle autostrade e le strade principali richiede attenzione, ma niente di insormontabile. Ecco tutti i dettagli per un viaggio sereno e informato.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale alle porte di Roma chiusura temporanea per un incidente sulla Tuscolana all'altezza di via di Tor Vergata in direzione del centro città traffico deviato su via di Casal Morena intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tracasi da Appia resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore Atina superiore nelle due direzioni la riapertura è prevista per il prossimo 23 giugno deviazioni sulla provinciale 259 sono in programma lavori notturni sulla Roma Civitavecchia a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Cerveteri e santasevera verso Civitavecchia prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico sul modo di Roma fino al 14 giugno per lavori attive modifiche di orari abitazioni di percorso per i treni delle linee viterbo-orte fl2 Roma Tivoli fl3 Roma Cesano Viterbo fl8 Roma Nettuno e sulla Roma Chiusi al servizio bus sostitutivo tra Orte e Roma Tiburtina termini e sulla Orte Terni è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it