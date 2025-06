Tradimento replica puntata 5 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’appuntamento con "Tradimento" (Aldatmak), la soap che tiene il pubblico con il fiato sospeso. La puntata di oggi, giovedì 5 giugno 2025, ci riserva colpi di scena sorprendenti: Kudret manipola Tolga in modo inquietante, portandolo a una festa dove nulla è come sembra. Rivedi l’episodio 82 della seconda stagione in questa replica streaming Mediaset e scopri cosa succede quando i segreti vengono rivelati.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 5 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Kudret va a prendere Tolga in ufficio, lo induce a bere, poi lo droga e lo porta ad una festa piena di belle ragazze con l'intento di fargli dimenticare Oylum. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 82 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming.

