Tradimento anticipazioni 6 giugno | c' è del tenero tra Oylum e Kahraman?

Oylum inizia ad interrogarsi sui suoi sentimenti per Kahraman. Ecco cosa vedremo domani nel doppio appuntamento con Tradimento. Ancora un doppio appuntamento, domani su Canale 5 con Tradimento. Come ogni venerdì, la dizi turca raddoppia: alle 14.10 e poi, a seguire, in prima serata. Il rapporto tra Oylum e Kahraman si è fatto molto più intenso, tanto che la la ragazza inizierà a nutrire dei dubbi sulla loro amicizia. Ecco allora cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo episodio, quando le cose sembravano andare per il meglio, Ipek ha dato in escandescenze: uscita a cena con il padre e Guzide, quando fuori dal locale ha incontrato Serdar Ocze,uno psichiatra amico della giudice, si è sentita presa in giro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it