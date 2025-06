Tra le accuse associazione per delinquere finalizzata alla corruzione | 11 indagati c’è l’assessore pugliese Delli Noci Guardia di finanza

Le accuse rivolte a 11 indagati, tra cui l’assessore regionale pugliese Alessandro Delli Noci e la Guardia di Finanza, scuotono il panorama politico ed economico della Puglia. Tra sospetti di associazione per delinquere, corruzione, frodi e riciclaggio, si apre un’ampia inchiesta che mette in discussione integrità e trasparenza delle istituzioni. Questa vicenda rappresenta un importante banco di prova per la lotta alla corruzione e alla tutela dei finanziamenti pubblici, sollevando interrogativi cruciali sulla fiducia nei nostri sistemi di governance.

Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai programmi integrati di agevolazione, truffa ai danni dello Stato, dell’Unione Europea e della Regione Puglia, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sono queste le pesanti accuse ipotizzate nei confronti di 11 persone, tra cui figura anche Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico ed alle Attività produttive. Questa mattina, agenti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, che ha raccolto intercettazioni telefoniche, documentazione contabile e testimonianze, hanno notificato agli indagati i capi di accusa contenuti in 35 pagine. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tra le accuse, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione: 11 indagati, c’è l’assessore pugliese Delli Noci Guardia di finanza

In questa notizia si parla di: Accuse Associazione Delinquere Finalizzata

Tra le accuse, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione: 11 indagati, c’è l’assessore pugliese Delli Noci Guardia di finanza - Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai programmi integrati di agevolazione, truffa ai danni dello Stato, dell’Unione Europea e d ... Da noinotizie.it

Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, chiesti 11 arresti: c'è anche l'assessore Delli Noci - Per l'accusa, gestione poco trasparente dei fondi della Regione Puglia per i PIA, destinati ad agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese. Riporta leccesette.it

Puglia, chiesti gli arresti domiciliari per l'assessore Delli Noci - Indagato per una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici con i Pia. Emiliano: 'Fiducia nella giustizia e nell'assessore' (ANSA) ... Da ansa.it

'Ndrangheta: 56 arresti, tra accuse estorsione e sequestro