Tra intelligenza artificiale satelliti e missioni verso Marte | sul lago torna LarioSpace

Sei pronto a scoprire le frontiere dell’innovazione tra intelligenza artificiale, satelliti e missioni verso Marte? Torna anche quest’anno l’atteso LarioSpace, l’evento internazionale che mette in luce il talento comasco nel cuore della New Space Economy. Il 11 e 12 settembre 2025, il Centro spaziale del Lario sarà il palcoscenico di idee rivoluzionarie e progetti futuristici. Un’occasione imperdibile per esplorare il futuro dello spazio e delle tecnologie.

Torna anche quest’anno “LarioSpace”, l’evento internazionale dedicato alle tecnologie e all’innovazione nel settore spaziale che rende protagonista il territorio comasco nella corsa alla New Space Economy. La terza edizione si terrà l’11 e il 12 settembre 2025 presso il Centro spaziale del Lario. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tra intelligenza artificiale, satelliti e missioni verso Marte: sul lago torna “LarioSpace”

Leggi anche questi approfondimenti

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Segui queste discussioni su X

#LiveIn Milano. Intelligenza Artificiale: quale futuro? Ne discutiamo con Maura Gancitano, filosofa e scrittrice Tlon, Andrea Nuzzo, content creator, e Jacopo d'Alesio, YouTuber Tech e Paolo Spreafico, Customer Engineering Director Italy di Google Cloud.? ht Tweet live su X

Molti pensano che l’intelligenza artificiale sia un motore di ricerca un po’ più evoluto. Invece è l’occasione per ripensare praticamente tutto: la scuola, la formazione, i processi produttivi, i settori di specializzazione. E, soprattutto, il modo in cui gestiamo e attraia Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

L’intelligenza artificiale è già decollata nello spazio