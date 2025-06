Tra gli 8 appuntamenti Plastic Free per la Giornata mondiale dell’Ambiente anche tre in provincia di Frosinone

Tra gli 8 appuntamenti plastic free della Giornata Mondiale dell’Ambiente, spiccano tre eventi in provincia di Frosinone, parte di un movimento che coinvolge oltre 100 iniziative in tutta Italia. Da giovedì 5 a domenica 8 giugno, volontari e referenti Plastic Free Onlus promuovono azioni di clean-up e sensibilizzazione ambientale per combattere insieme l’inquinamento da plastica. Un’occasione imperdibile per fare la differenza e proteggere il nostro pianeta.

Oltre 100 appuntamenti in tutta Italia tra clean up e sensibilizzazioni ambientali da giovedì 5 a domenica 8 giugno. È l’impegno di referenti e volontari Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la Giornata Mondiale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Tra gli 8 appuntamenti Plastic Free per la Giornata mondiale dell’Ambiente anche tre in provincia di Frosinone

