Tpl Nobile Agid | Non siamo al confronto umano contro macchinax

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, Mario Nobile di Agid chiarisce un punto fondamentale: non si tratta di un confronto tra umano e macchina, ma di potenziare le competenze per sfruttare al massimo il progresso digitale. È la capacità dell’essere umano, con la giusta conoscenza, a fare la differenza. Perché investire nel know-how significa costruire un futuro più innovativo e inclusivo.

"Qualcuno per motivi commerciali sta vendendo un confronto essere umano contro macchina. Non siamo a questo punto. In questo momento il contesto oggi è di essere umano che sa usare questa tecnologia contro essere umano che non la sa usare". Così Mario Nobile, direttore generale Agenzia per l'Italia digitale, Agid, in occasione del .

