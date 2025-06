Toyota protagonista al Giro d’Italia 2025 | ha vinto l’approccio multi-tecnologico

Toyota protagonista al Giro d’Italia 2025: un esempio di innovazione e sostenibilità. Come Official Mobility Partner e Official Car della Corsa Rosa, ha portato una flotta di 60 veicoli elettrificati, attraversando oltre 3.400 km con il 54% del tempo in modalità elettrica. Dalla tecnologia full hybrid alla fuel cell a idrogeno, l’intera gamma Toyota ha dimostrato come l’approccio multi-tecnologico possa rivoluzionare il modo di muoversi, aprendo la strada a un futuro più verde e smart.

Toyota è stata protagonista della 108ª edizione del Giro d’Italia in qualità di Official Mobility Partner e Official Car della Corsa Rosa, che è stata accompagnata con una flotta di 60 veicoli elettrificati che hanno percorso oltre 3.400 km percorsi e viaggiato per il 54% del tempo in modalità elettrica. Dalla tecnologia full hybrid alla plug-in hybrid, fino ai modelli full electric e fuel cell a idrogeno, l’intera gamma Toyota ha dimostrato concretamente l’approccio multi-tecnologico del marchio, capace di rispondere alle esigenze di ogni tipo di mobilità. “Sotto i riflettori Toyota C-HR plug-in hybrid, simbolo dell’elettrificazione e capace di percorrere fino a 100 km in modalità elettrica nel contesto urbano”, sottolinea Christian Mohorovicich, direttore Marketing Toyota Motor Italia, “ma guardiamo anche all’arrivo di Rav 4 2026 con la sua plug-in hybrid e di Aygo X Hybrid, che introduce l’ibrido nella fascia di vetture più accessibili del mercato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota protagonista al Giro d’Italia 2025: ha vinto l’approccio multi-tecnologico

