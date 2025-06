Toyota GR Supra la prova de Il Fatto it – In pista con la sportiva in via di estinzione Per ora – FOTO

La Toyota GR Supra, simbolo di passione e pura guida sportiva, si avvicina alla fine della produzione prevista per la primavera del 2026. Un’auto che ha conquistato appassionati in tutta Europa, ora si prepara a salutare il mercato, lasciando un’eredità di emozioni forti e design iconico. È il momento di scoprire come si comporta su pista in questa prova esclusiva de Il Fatto It.

‹ › 1 8 toyota gr supra. ‹ › 2 8 toyota gr supra. ‹ › 3 8 toyota gr supra. ‹ › 4 8 toyota gr supra. ‹ › 5 8 toyota gr supra. ‹ › 6 8 toyota gr supra. ‹ › 7 8 toyota gr supra. ‹ › 8 8 toyota gr supra. Le auto sportive, supercar escluse, sono sempre più rare nel mercato europeo e anche la Toyota GR Supra si appresta ad abbandonarlo, visto che lo stop alla produzione è previsto per la primavera del 2026. Ancora è presto per dire se ci sarà una nuova generazione, ma noi scommettiamo sul “sì” e confidiamo nell’influenza di Akio Toyoda, il Presidente di Toyota Motor Corporation, che è un grande appassionato e spesso scende in pista con il soprannome di “Morizo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toyota GR Supra, la prova de Il Fatto.it – In pista con la sportiva in via di estinzione. Per ora – FOTO

Altre letture consigliate

Toyota GR Supra 2025: in pista con la A90 Final Edition e la Lightweight Evo - La Toyota GR Supra 2025 sta facendo scalpore in pista! Con la sua versione speciale Lightweight da 340 Cv e l'esclusiva A90 Final Edition da 441 Cv, limitata a soli 300 esemplari, rappresenta il culmine della sportività.