Tour de France 2025 Jakobsen ci prova | Sarà complicato ma farò di tutto per esserci

Roma, 5 giugno 2025 – Fabio Jakobsen, simbolo di resilienza e determinazione, si prepara a sfidare ancora una volta le avversità. Dopo una doppia operazione alle arterie iliache, l’olandese non perde la speranza di essere al via del Tour de France 2025, dimostrando che la voglia di vincere supera ogni ostacolo. La sua volontà è forte come il suo spirito: sarà complicato, ma farà di tutto per esserci.

Roma, 5 giugno 2025 - L'abuso del termine resilienza è risaputo, ma Fabio Jakobsen ne incarna davvero l'essenza: ancora una volta l'olandese dimostra infatti di sapersi rialzare in tempi record da problemi fisici e potrebbe farlo ancora una volta presentandosi al via del Tour de France 2025 nonostante la recente doppia operazione alle arterie iliache. Le dichiarazioni di Jakobsen. Lo spera l'ex campione europeo ma lo spera anche il suo Team Picnic PostNL, impelagato in una complicatissima lotta per non retrocedere dalla categoria World Tour: servono vittorie e magari proprio grazie alle volate poderose di Jakobsen, che nel podcast ' Speed on Wheels ' ha però ammesso che l'ipotesi di presentarsi a Nizza il prossimo 5 luglio, è comunque molto complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Jakobsen ci prova: "Sarà complicato, ma farò di tutto per esserci"

