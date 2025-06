Toto allenatore Atalanta il cerchio si restringe Rimangono Juric Palladino e Motta

L'Atalanta si avvicina a una svolta decisiva: il cerchio si stringe e l’attesa si fa palpabile. Dopo l’addio di Gasperini, i nerazzurri sono concentrati sulla scelta del nuovo allenatore, con Juric, Palladino e Motta in pole position. Il weekend potrebbe portare la tanto attesa ufficialità, segnando una nuova era per la Dea. La sfida ora è scegliere chi guiderà la squadra verso nuovi traguardi.

CALCIO. Sono ore di riflessione in casa nerazzurra, ma nel weekend si dovrebbe conoscere il nome del prossimo allenatore dell'Atalanta dopo l'addio di Gasperini: la scelta pare ristretta a Juric, Palladino e Motta.

#Atalanta, tra pochi giorni l'annuncio del nuovo allenatore I nerazzurri hanno terminato il casting per il nuovo tecnico, durante il quale hanno incontrato #Motta, #Palladino, #Vieira e anche Ivan #Juric. Quest'ultimo sembra avere scalato le gerarchie Partecipa alla discussione

L'#Atalanta dopo #Gasperini fuggito all' #ARSoma prende come allenatore per la Stagione 2025 - 26 #ThiagoMotta, #Palladino e #Juric in sequenza trimestrale, esonero dopo esonero. Partecipa alla discussione

