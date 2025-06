torre branca e triennale tra concerti e dj set

Torre Branca e Triennale si uniscono in un’esperienza unica tra concerti e DJ set, dove il cuore pulsante è l’ascolto. Terraforma Exo, ora più che mai, mette al centro questa parola, simbolo di un impegno profondo verso musica, società e responsabilità ambientale. Un viaggio sensoriale e culturale che rinnova la sua essenza, lasciando spazio a nuove prospettive e minoranze, in un dialogo tra paesaggi sonori e coscienza collettiva.

Una parola sintetizza il nuovo corso di Terraforma: ascolto. Perché é proprio attraverso una diversa consapevolezza dei paesaggi sonori intorno a noi, che si definisce l'attenzione di Threes verso la musica, la società, le minoranze, la crisi climatica. In senso quindi fisico e figurato, l'ascolto é posto al centro del secondo anno di Terraforma Exo, che del precedente festival in Villa Arconati mantiene in pratica solo il nome, tanto da autodefinirsi oggi "manifestazione culturale". Una due giorni. In Parco Sempione. Il 28 e il 29 giugno. Fra Giardino di Triennale (partner), Castello, Torre Branca, Palazzina Appiani.