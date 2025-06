Torneo Borgo Cup | Sono stati tre giorni di sano divertimento

Il Torneo Borgo Cup ha regalato tre giorni di entusiasmo e passione, trasformando il campo sportivo Vecchio in un vivace palcoscenico di talenti e amicizia. Bambini e giovani si sono sfidati con il sorriso, condividendo momenti indimenticabili tra gioco e fair play. Un’occasione speciale per rafforzare legami e creare ricordi che dureranno nel tempo. E questo è solo l’inizio di una tradizione destinata a crescere e appassionare ancora di più.

È terminato il primo Torneo Borgo Cup (categoria Pulcini) al campo sportivo Vecchio, in cui si sono ritrovati tantissimi bambini e giovanissimi provenienti dalle scuole del fermano. Hanno trascorso tre giornate di sano sport e divertimento insieme ai compagni di scuola e di squadra. Hanno trascorso tre giornate di sano sport e divertimento insieme a tanti coetanei, chi impegnato in campo e chi a tifare. C'erano naturalmente anche gli allenatori e gli arbitri e soprattutto c'era un pieno di genitori un pino di babbi- Il sindaco ringrazia tutti gli intervenuti, soprattutto i bambini per l'impegno e la passione che mettono nella loro attività .