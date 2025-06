Tornano i temporali sul Veneto | Allerta meteo fino a mezzanotte

Tornano i temporali sul Veneto: un’ondata di instabilità che mette in allerta fino a mezzanotte. Tra il pomeriggio e la sera di oggi, giovedì 5 giugno, il territorio si troverà sotto il segno di rovesci e temporali sparsi, specialmente tra Prealpi e pianura. Queste condizioni meteo avverse potrebbero portare forti piogge, raffiche di vento e anche qualche locale grandinata, mettendo alla prova la calma della regione.

