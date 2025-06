Torna Stiamoci vicini | aperitivi cene pranzi e merende per stare insieme e conoscersi meglio

Torna l’atteso appuntamento con “Stiamoci Vicini 2025”, la festa dei vicini che unisce comunità e sorrisi attraverso aperitivi, cene, pranzi e merende condivise. Dal 2008, il Comune di Modena promuove questa iniziativa europea dedicata a rafforzare i legami di buon vicinato e mutuo aiuto. Con oltre trenta eventi già programmati per sabato 7 giugno, quest’anno si prepara a essere ancora più speciale: un’occasione imperdibile per stare insieme e conoscere meglio chi ci sta vicino.

