Torna la Festa al Pestello

Preparati a vivere tre giorni di gioia, tradizione e sapori autentici a Montevarchi! Torna la Festa al Pestello, la celebrazione più amata della città, giunta alla sua 65esima edizione. Dal 6 all'8 giugno, il weekend sarà ricco di spettacoli gratuiti, riti antichi e prelibatezze locali che renderanno indimenticabile questa tradizionale kermesse. Non perdere l’occasione di immergerti in un’atmosfera unica: la festa sta per cominciare!

a Montevarchi. La più antica e conosciuta festa rionale montevarchina è giunta alla sua 65esima edizione e si svolge in questo week-end, 6, 7 e 8 giugno, con un programma fatto di spettacoli ad ingresso gratuito, appuntamenti tradizionali e tanta enogastronomia locale. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Torna la Festa al Pestello

