Torna il ' Piccolo Festival della Fiducia' a Pisa | le parole al centro dei sei giorni di incontri con tanti ospiti

Il cuore pulsante di Pisa si prepara a riaccogliere il Piccolo Festival della Fiducia, un evento che mette parole e scambi al centro di sei giorni intensi di incontri. Dal 9 al 14 giugno, Piazza San Frediano si trasforma in un palcoscenico di idee, ispirazioni e dialoghi, grazie alla passione del Centro Culturale Ichneutai e Libreria. Un’occasione unica per riscoprire il potere della fiducia e della comunicazione. Non mancate!

Piazza San Frediano, situata nel cuore del centro storico di Pisa, torna a essere anche quest'anno il luogo dove persone e idee si incontrano. Sei giorni, dal 9 al 14 giugno, segnano infatti la IV edizione del 'Piccolo Festival della Fiducia', promosso dal Centro Culturale Ichneutai e Libreria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Torna il 'Piccolo Festival della Fiducia' a Pisa: le parole al centro dei sei giorni di incontri con tanti ospiti

