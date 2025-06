Torna il nostro evento Premier ministri e imprese senza filtri

L’atteso ritorno dell’evento “Premier, Ministri e Imprese senza filtri” apre le porte a un confronto diretto tra leader di governo e settore privato. Oggi, a Palazzo Brancaccio, protagonisti sono Tajani, Salvini, Crosetto e Pichetto Fratin, con il direttore Belpietro che intervista in esclusiva Giorgia Meloni. Un momento imperdibile per scoprire le strategie e le prospettive del nostro Paese. Continua a leggere per non perdere ogni dettaglio.

Oggi a Palazzo Brancaccio Tajani, Salvini, Crosetto e Pichetto Fratin. Il direttore Belpietro intervista dal vivo Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Torna il nostro evento. Premier, ministri e imprese, senza filtri

Segui queste discussioni su X

Torna il nostro ciclo di incontri online con genitori di figli con #sclerosimultipla o patologie correlate. Questa volta parliamo di sport e proviamo a chiarire dubbi con l’aiuto di un esperto. Per partecipare: https://sonomoltoaltro.aism.it Ci vediamo oggi #4giugno all Tweet live su X

Martedì 3 alle ore 18:30 #machudì #machuesday #gundamartedì torna la rubrica #twitchtopiaevangelion: il nostro #videoparty #watchparty #simulcast è dedicato al nono episodio di #Gundam #GQuuuuuuX che guarderemo e commenteremo in tempo reale a Tweet live su X

All in the Dark by J. S. le Fanu A Haunting Tale of Mystery and Suspense