Torna il Festival Musica sull' Acqua | gioia ed emozioni con vista sul Lago di Como

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: il Festival Musica sull’Acqua torna a incantare il lago di Como, offrendo due giorni di gioia, emozioni e musica immersi in uno scenario da sogno. Con la direzione artistica di Francesco Senese, questa ventennale celebrazione promette di emozionare il pubblico come mai prima, consolidando il suo ruolo di evento imperdibile per gli amanti della buona musica e della natura. Non mancare all’appuntamento con il cuore del lago!

Emozioni in musica vista lago. Torna in fatti lo speciale appuntamento con il Festival Musica sull’Acqua che quest’anno, con la storica direzione artistica di Francesco Senese, festeggia l’edizione del ventennale (2005-2025). Vent’anni di attività - nata e cresciuta in forte simbiosi con il Lago. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Torna il Festival Musica sull'Acqua: "gioia" ed emozioni con vista sul Lago di Como

