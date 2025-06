Torna il Brand Journalism Festival il laboratorio culturale sull’etica l’AI il giornalismo e la comunicazione

Il Brand Journalism Festival torna a Roma, portando sotto i riflettori il mondo etico dell’AI, del giornalismo e della comunicazione. Giornalisti, accademici e rappresentanti istituzionali si riuniranno l’11 novembre al Talent Garden per condividere idee, innovazioni e sfide sociali. Organizzato da Social Reporters, un punto di riferimento nel settore, l’evento promette un confronto stimolante che plasmerà il futuro della comunicazione. Non mancate a questa occasione imperdibile!

Giornalisti, comunicatori, accademici e rappresentanti istituzionali torneranno a confrontarsi sul palco del Brand Journalism Festival, ospitato a Roma l’ 11 novembre nella sede del Talent Garden. L’evento, organizzato dalla startup Social Reporters, specializzata in brand journalism e live communication e guidata da Ilario Vallifuoco, ritorna dopo una prima edizione che ha registrato “oltre 600 partecipanti in presenza – si legge nel comunicato – con uno sviluppo tematico più ampio e con l’obiettivo di promuovere un ecosistema comunicativo più trasparente, formativo e partecipato”. Il Fatto Quotidiano sarà tra i media partner dell’evento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna il Brand Journalism Festival, il “laboratorio culturale” sull’etica, l’AI, il giornalismo e la comunicazione

