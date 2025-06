Torna a rivivere lo chalet dei Giardini Margherita | affidato in concessione lo storico locale estivo

Fabriano si prepara a riscoprire un angolo di storia e convivialità: lo Chalet dei Giardini Margherita, simbolo delle estati passate, sta per rinascere grazie alla recente delibera della giunta comunale. Affidato in concessione, questo luogo amato potrà finalmente riaccogliere cittadini e visitatori, rivivendo con nuova vitalità e charme. È l'inizio di una rinascita che trasformerà il passato in futuro, rendendo ancora più speciale il cuore verde della città.

FABRIANO – Fabriano potrà tornare a veder rivivere lo Chalet dei Giardini Pubblici Regina Margherita, luogo di affezione per generazioni di cittadini. Con delibera approvata oggi, 5 giugno, la giunta comunale ha infatti affidato in concessione lo storico locale estivo, che potrà così tornare ad.

