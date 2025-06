Torino bimba di un anno in crisi di astinenza | era risultata positiva alla cocaina Pianti inconsolabili

Una drammatica escalation scuote il Piemonte: una bimba di un anno, risultata positiva alla cocaina, piangeva inconsolabile mentre la madre, nonostante l’uso di droghe, continuava ad allattarla. È il terzo caso in tre settimane a evidenziare l’urgenza di interventi più efficaci per proteggere i piccoli da queste emergenze. La situazione invita a riflettere sulla necessità di azioni immediate e concrete per tutelare le future generazioni.

La madre l'allattava nonostante facesse uso di droghe. Terzo caso simile in tre settimane in Piemonte. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Torino, bimba di un anno in crisi di astinenza: era risultata positiva alla cocaina. Pianti inconsolabili

Bimba di 11 anni muore dopo una biopsia a Torino, inchiesta archiviata e mamma delusa: "Nessuno mi ha chiesto scusa" - Una tragica vicenda ha colpito Torino, dove Elena Agiurgioaie, una bimba di 11 anni di Chieri, è morta dopo una biopsia all'ospedale Regina Margherita.

