Torino bimba di un anno e mezzo ricoverata in astinenza da cocaina | sostanza trasmessa con l’allattamento

Una drammatica realtà sta scuotendo Torino: una bambina di un anno e mezzo è ricoverata per crisi d’astinenza da cocaina, trasmessa attraverso l'allattamento dalla madre tossicodipendente. Questo triste episodio rappresenta il terzo caso in sole tre settimane in Piemonte, evidenziando l'urgenza di affrontare con maggiore attenzione il problema della tossicodipendenza e delle sue conseguenze sui più piccoli. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le possibili soluzioni di questa emergenza.

A Torino una bambina di un anno e mezzo è ricoverata per crisi d’astinenza da cocaina, trasmessa dalla madre tossicodipendente tramite l’allattamento. È il terzo caso in tre settimane di minori trovati positivi a sostanze stupefacenti in Piemonte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimba di 11 anni muore dopo una biopsia a Torino, inchiesta archiviata e mamma delusa: "Nessuno mi ha chiesto scusa" - Una tragica vicenda ha colpito Torino, dove Elena Agiurgioaie, una bimba di 11 anni di Chieri, è morta dopo una biopsia all'ospedale Regina Margherita.

