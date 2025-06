Torino bimba di 18 mesi positiva alla cocaina | salvata dai medici ora è in astinenza

Una grave emergenza scuote Torino: una bimba di 18 mesi, trovata positiva alla cocaina, è stata salvata dai medici e ora lotta contro l’astinenza. La sua vita, segnata da un’infanzia difficile, rappresenta un appello a riflettere sulle conseguenze devastanti della droga. Seguiteci per aggiornamenti su questa drammatica vicenda e altri importanti approfondimenti. Restate con noi per conoscere le storie che fanno riflettere e sensibilizzare.

La piccola è in ospedale dopo un intervento della polizia. È ricoverata in una culla dell'ospedale pediatrico di Torino una bambina di appena un anno e mezzo, risultata positiva alla cocaina. La piccola è stata tolta alla madre, che fa uso di sostanze stupefacenti, e ora è affidata alle cure dei medici. A riportare la drammatica vicenda è La Stampa. La bambina presenta sintomi da crisi d'astinenza, tra cui pianto inconsolabile, febbre, vomito, urla e disturbi del sonno. Le sue condizioni sono sotto stretta osservazione. L'ipotesi più probabile è che la sostanza sia stata assunta indirettamente attraverso l'allattamento, un fenomeno già riscontrato in altri casi analoghi.