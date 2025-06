Torino Baroni lascia il Filadelfia | <Siamo pronti!> – VIDEO

Dopo un lungo e intenso primo giorno alla guida del Torino, Marco Baroni si congeda dallo storico Stadio Filadelfia, lasciando alle spalle emozioni e prime impressioni in granata. È stato un inizio ricco di aspettative e novità, segnato da visite e incontri che promettono un futuro tutto da scrivere per il club. La vera avventura torinese, ora, ha inizio: restate sintonizzati per scoprire cosa riserverà questa nuova fase del Torino.

Il nuovo allenatore del Torino Marco Baroni ha lasciato lo Stadio Filadelfia, il video e il racconto della prima giornata in granata (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia. Nel tardo pomeriggio odierno, dopo quasi cinque ore all'interno del Filadelfia, Marco Baroni ha lasciato il centro sportivo del Torino. Oltre aver visitato la struttura e

Il primo giorno di Marco Baroni al Filadelfia