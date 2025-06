Torino adesso è ufficiale l’ingaggio di Baroni | il tecnico firma un biennale

Torino ha trovato il suo nuovo timoniere: Marco Baroni è ufficialmente il nuovo allenatore del club granata, firmando un contratto biennale. Dopo l'addio di Paolo Vanoli, il tecnico ex Lazio si prepara a scrivere una nuova avventura in Serie A, portando entusiasmo e strategia. Seguiteci per tutte le ultime novità e aggiornamenti sui movimenti del Torino, perché questa stagione promette grandi emozioni.

Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino, sostituendo Paolo Vanoli dopo solo una stagione: l’annuncio ufficiale del club granata. Mancava solo l’ufficialità da parte del Torino, che è arrivata proprio in queste ore: Marco Baroni è il nuovo allenatore del club di via Viotti. Il tecnico ex Lazio ha firmato un contratto biennale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: Torino Baroni Ufficiale Tecnico

Corriere dello Sport – Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino - Il Torino si prepara a una nuova avventura sotto la guida di Marco Baroni, il tecnico esperto e deciso che ha appena firmato un contratto biennale con i granata.

UFFICIALE: Marco #Baroni è il nuovo allenatore del Torino, a partire dal 1º luglio. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale. Benvenuto mister! #SFT #FVCG Partecipa alla discussione

Baroni lascia la Lazio: è UFFICIALE https://gazzettagranata.com/baroni-lascia-la-lazio-e-ufficiale… Baroni saluta ufficialmente la Lazio: il tecnico è ora conteso da Torino e […] Partecipa alla discussione

Calcio: ufficiale, Marco Baroni nuovo tecnico del Torino - Roma, 5 giu. (LaPresse) - Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino. Lo ha annunciato sul suo sito web e sui social il club granata. "Il Torino Football ... msn.com scrive

Pagina 2 | Baroni è il nuovo allenatore del Torino: il comunicato ufficiale e l'addio a Vanoli - L'allenatore granata salutato con un comunicato. E intanto Cairo presenta l'ex Lazio: "Benvenuto e buon lavoro" ... Lo riporta tuttosport.com

Vanoli, addio Torino: ufficiale l'esonero, Baroni al Filadelfia per la firma - L'allenatore granata salutato con un comunicato. Ora si attende l'annuncio dell'ex Lazio per iniziare il nuovo progetto ... Si legge su tuttosport.com

MARCO BARONI la carriera del tecnico