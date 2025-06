Toninelli | La causa di Grillo? Non è vendetta è giustizia Conte ha tradito il M5s si faccia il suo partito

La battaglia tra Grillo e Conte non è una vendetta, ma una lotta per giustizia e coerenza. Beppe Grillo ha scelto di agire perché il rispetto delle regole e dei principi fondativi del Movimento 5 Stelle sono stati compromessi. Dopo mesi di tentativi di dialogo, la causa legale rappresenta l’ultima carta per difendere i valori originari. È un momento cruciale che potrebbe segnare il futuro del movimento e della sua integrità.

“ La causa intentata da Beppe Grillo contro Giuseppe Conte? Era scontata, perché Conte non molla il simbolo, nonostante abbia cancellato le regole fondative volute da Grillo ed eliminato la figura del garante nella persona di Beppe, che doveva proprio garantire quelle regole fondative. Credo che Grillo abbia lasciato passare 6 mesi e non avendo ottenuto quello che sperava, sta preparando l’unica possibilità per porre fine a questa sofferenza”. Sono le parole pronunciate nella trasmissione Controinformazione, su Radio Cusano Campus, dall’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che aggiunge: “Quella di Grillo è l’unica strada rimasta per far finire l’agonia di un M5s, che esiste solo come simbolo, ma che è scomparso come regole e valori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toninelli: “La causa di Grillo? Non è vendetta, è giustizia. Conte ha tradito il M5s, si faccia il suo partito”

