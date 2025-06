Tongo Show | spettacolo interattivo per famiglie

Preparati a vivere un'esperienza unica! La libreria 'La Volpe Volante' e il progetto Benvenido ti invitano a "Tongo Show", uno spettacolo teatrale interattivo per tutta la famiglia, condotto da Mirco Trevisan. Un evento gratuito con offerta responsabile, pensato per coinvolgere grandi e piccini in un viaggio di divertimento e scoperta. Non perdere questa occasione: prenota subito scrivendo a [email protected] e lasciati sorprendere!

La libreria 'La Volpe Volante' e il progetto Benvenido vi invitano allo spettacolo teatrale interattivo "Tongo show" di e con Mirco Trevisan. Lo spettacolo è gratuito con offerta responsabile. Per prenotazioni scrivere a: [email protected]. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Tongo Show": spettacolo interattivo per famiglie

Segui queste discussioni su X

Angiolo Del Tongo (@Angiolodlt) Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

SUISAID - CAPITOLO 2, Trivio C: CENA