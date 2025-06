Toney non è mai in dubbio sul ritorno dell’Inghilterra nonostante la mossa dell’Arabia Saudita

Ivan Toney, nonostante il trasferimento alla Saudita Pro League, rimane convinto delle sue possibilità di tornare a vestire la maglia dell’Inghilterra. La sua determinazione e il suo sorriso sono la prova che il sogno di riabbracciare i Tre Leoni non si è spento. Con la sua tenacia, Toney dimostra che la passione per il calcio supera ogni confine. E il suo percorso potrebbe sorprenderti ancora, perché il futuro è tutto da scrivere.

2025-06-05 21:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ivan Toney afferma di non aver mai dubitato delle sue possibilità di tornare alla squadra dell’Inghilterra, nonostante si sia trasferito alla Saudita Pro League l’anno scorso. L’attaccante di Al Ahli è stato chiamato da Gareth Southgate davanti alla qualifica della Coppa del Mondo dei tre Lions contro l’Andorra questo sabato. Il 29enne è tornato nella configurazione della squadra nazionale per la prima volta dalla perdita dell’Inghilterra in Spagna nella finale di Euro 2024 lo scorso luglio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com